Putin malato? Forse Ma guai a pensare che la Russia cambi

Leggi su formiche

(Di domenica 22 novembre 2020) Ha destato grande eco l’indiscrezione su una grave malattia che affliggerebbe Vladimira tal punto da costringerlo a prossime dimissioni da presidente della. Come spesso accade, sono gossip che attecchiscono più sui grandi numeri della pubblica opinione; mentre molto meno interesse (per non dire dello stupore) suscitano nelle minoranze selettive degli osservatori di questioni russe. Abituati a questi scoop che raramente trovano riscontro, non vi fanno oramai più di tanto caso. Lungi dall’occuparsi nel merito della veridicità di queste voci (duro compito del giornalista), all’analista restano riflessioni sul significato politico che riveste la loro insistente circolazione. E poi risalire semmai a ritroso con delle considerazioni sulla situazione politica in; giacché un gossip sulla salute del suo presidente viene in ...