Pupi Avati, la Riviera nel cuore. "Era la nostra California" (Di domenica 22 novembre 2020) Il regista rievoca le vacanze riminesi: la casa in affitto e i mega pranzi in spiaggia "Dal treno qualcuno urlava 'il mareeee'. E lì cominciava l'avventura" Leggi su quotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Il regista rievoca le vacanze riminesi: la casa in affitto e i mega pranzi in spiaggia "Dal treno qualcuno urlava 'il mareeee'. E lì cominciava l'avventura"

di Andrea Maioli Pupi Avati, il suo rapporto con il mare di Rimini? "Risale al primo dopoguerra. Siamo stati tra le prime famiglie italiane a riconsiderare la possibilità di trascorrere le vacanze ...

Chi era Mariangela Melato – Tutto su di lei – Biografia – Carriera – Vita privata – Marito – Figli

Mariangela Melato nacque a Milano il 19 settembre del 1941 e iniziò a studiare recitazione sotto la guida di Esperia Sperani. Dopo anni di teatro in cui lavorò con Fantasio Piccoli, Dario Fo, Luchino ...

