PSG, Rafinha: «Icardi mi ha spinto a venire qui» (Di domenica 22 novembre 2020) Rafinha ha parlato dei motivi che lo hanno portato a vestire la maglia del PSG Rafinha Alcantara, centrocampista arrivato recentemente al PSG, in una intervista a Telefoot ha parlato dei motivi che lo hanno portato a vestire la maglia del club parigino. «Icardi mi ha aiutato molto. È vero che sono stato molto fortunato e devo ammettere che la sua presenza mi ha spinto a venire qui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020)ha parlato dei motivi che lo hanno portato a vestire la maglia del PSGAlcantara, centrocampista arrivato recentemente al PSG, in una intervista a Telefoot ha parlato dei motivi che lo hanno portato a vestire la maglia del club parigino. «mi ha aiutato molto. È vero che sono stato molto fortunato e devo ammettere che la sua presenza mi haqui». Leggi su Calcionews24.com

passione_inter : Rafinha: 'La presenza di Icardi mi ha spinto a venire al PSG. Mi ha aiutato molto' - - HombreYCultura : Mamma mia che dispiacere non avervi a Milano... - sportli26181512 : Psg, Icardi 'dimentica' l'Inter: 'Un gruppo come questo non l'ho mai visto!': Rafinha Alcantara e Mauro Icardi, pri… - internewsit : PSG, Rafinha: 'Icardi mi ha aiutato molto. Ammetto che la sua presenza...' - - Assertivo_ : ?@MauroIcardi? uomo di merda! #scinocchio tutto ok? -