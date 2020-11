Programmi TV di stasera, domenica 22 novembre 2020. Glenn Close e Ron Howard da Fazio, Massimiliano Morra e Paolo Brosio dalla D’Urso (Di domenica 22 novembre 2020) Glenn Close Rai1, ore 21.40: Vite in fuga – Novità - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2020, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Prodotta in Italia. 6 mesi prima: Roma. Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro, travolto recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno, Claudio scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce; il giorno dopo Riccardo viene ucciso. La vita della famiglia Caruana viene sconvolta quando Silvia e il figlio Alessio ricevono strane minacce, mentre Claudio è accusato dell’omicidio di Riccardo. Claudio si rende conto che qualcuno sta cercando di incastrarlo: anche la sua famiglia è in pericolo, perciò decide di accettare l’aiuto di Casiraghi, un ex agente dei servizi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 novembre 2020)Rai1, ore 21.40: Vite in fuga – Novità - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Prodotta in Italia. 6 mesi prima: Roma. Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro, travolto recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno, Claudio scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce; il giorno dopo Riccardo viene ucciso. La vita della famiglia Caruana viene sconvolta quando Silvia e il figlio Alessio ricevono strane minacce, mentre Claudio è accusato dell’omicidio di Riccardo. Claudio si rende conto che qualcuno sta cercando di incastrarlo: anche la sua famiglia è in pericolo, perciò decide di accettare l’aiuto di Casiraghi, un ex agente dei servizi ...

