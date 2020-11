Principessa di Giordania paga l’amante | “Mantieni il segreto”

(Di domenica 22 novembre 2020) LadiHaya bin Hussein avrebbe donato milioni di dollari alper mantenere il segreto: la relazione con il bodyguard Haya bin Hussein , ex moglie del ricchissimo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Principessa Giordania

La principessa Haya Bint Al Hussein è moglie di uno sceicco, e ha i capelli biondi. Ma non è per questo che quest’avvenente araba è oggi su tutti i tabloid scandalistici, bensì perché l’araba ...LONDRA - Soap opera, remake di The Bodyguard con Whitney Houston e Kevin Costner o fiaba principesca finita male? Forse tutte e tre, e del resto il cast del triangolo di amore, soldi e potere è davver ...