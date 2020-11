Previsioni Meteo domani lunedì 23 novembre | nuvolosità e rovesci (Di domenica 22 novembre 2020) nord: Velature diurne anche spesse sulle regioni centro-orientali, ma in un contesto asciutto. Cielo sereno sul restante settentrione. centro e Sardegna: Sulla Sardegna annuvolamenti a tratti compatti sul settore orientale con deboli piogge o temporali mattutini atteso sulle aree sudorientali dell’isola. Iniziale bel tempo sul resto del centro, seguito tuttavia da un graduale aumento della copertura dal pomeriggio sulle regioni adriatiche. L'articolo Previsioni Meteo domani lunedì 23 novembre nuvolosità e rovesci proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 22 novembre 2020) nord: Velature diurne anche spesse sulle regioni centro-orientali, ma in un contesto asciutto. Cielo sereno sul restante settentrione. centro e Sardegna: Sulla Sardegna annuvolamenti a tratti compatti sul settore orientale con deboli piogge o temporali mattutini atteso sulle aree sudorientali dell’isola. Iniziale bel tempo sul resto del centro, seguito tuttavia da un graduale aumento della copertura dal pomeriggio sulle regioni adriatiche. L'articolo23proviene da www.week.com.

