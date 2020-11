Prevenzione cardiovascolare, nuovi dati su alirocumab (Di domenica 22 novembre 2020) Prevenzione cardiovascolare: alirocumab riduce il colesterolo delle lipoproteine non ad alta densità secondo uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology Le linee guida dedicate alla gestione del profilo lipidico raccomandano di avere come target il colesterolo delle lipoproteine non ad alta densità (non-HDL-C) per ridurre il rischio cardiovascolare (CV). È stato di recente pubblicato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 22 novembre 2020)riduce il colesterolo delle lipoproteine non ad alta densità secondo uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology Le linee guida dedicate alla gestione del profilo lipidico raccomandano di avere come target il colesterolo delle lipoproteine non ad alta densità (non-HDL-C) per ridurre il rischio(CV). È stato di recente pubblicato… L'articolo Corriere Nazionale.

Anna_Tomba : RT @Ferrarialbi: Un grido di dolore si leva dai #cardiologi italiani. Colpa del #covid che cannibalizza i posti letto delle TI. Giù le mani… - Ferrarialbi : Un grido di dolore si leva dai #cardiologi italiani. Colpa del #covid che cannibalizza i posti letto delle TI. Giù… - FrankZanata : RT @bobinetv: Al via la campagna on line per la prevenzione cardiovascolare @ApotecaNatura #valledaosta #salute - - SportelloCuore : Covid-19, non dimenticate le cure per proteggere il cuore La @SIPREC_it (Società Italiana di Prevenzione Cardiovasc… - bobinetv : Al via la campagna on line per la prevenzione cardiovascolare @ApotecaNatura #valledaosta #salute -… -

Ultime Notizie dalla rete : Prevenzione cardiovascolare Prevenzione cardiovascolare, nuovi dati su alirocumab Corriere Nazionale Prevenzione cardiovascolare, nuovi dati su alirocumab

Le linee guida dedicate alla gestione del profilo lipidico raccomandano di avere come target il colesterolo delle lipoproteine non ad alta densità (non-HDL-C) per ridurre il rischio cardiovascolare ...

Aterosclerosi: al via il 34° Congresso Nazionale SISA

Al via il 34° Congresso Nazionale della SISA: l'evento di quest’anno tratterà dell’ipercolesterolemia familiare e della sindrome da chilomicronemia familiare.

Le linee guida dedicate alla gestione del profilo lipidico raccomandano di avere come target il colesterolo delle lipoproteine non ad alta densità (non-HDL-C) per ridurre il rischio cardiovascolare ...Al via il 34° Congresso Nazionale della SISA: l'evento di quest’anno tratterà dell’ipercolesterolemia familiare e della sindrome da chilomicronemia familiare.