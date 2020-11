Premier League, Liverpool inarrestabile: 3-0 contro il Leicester e aggancio in vetta. Risultati e classifica aggiornata (Di domenica 22 novembre 2020) Nel match valido per la nona giornata della Premier League, il Liverpool, prossimo avversario in Champions League dell'Atalanta, affonda il Leicester per 3 reti a 0. Il primo gol arriva dopo 21 di gioco autorete di Evans. Un errore clamoroso che permette agli uomini di Jurgen Klopp di gestire al meglio la gara conquistando tre preziosi punti. Serata importante anche per l'Everton ritrova il successo battendo il Fulham: sempre più in crisi. Solo un pari a reti bianche per Leeds e Arsenal, che muovono anche se di poco la classifica con i Gunners che superano il Manchester City e agganciano lo United a 13 punti. Seconda vittoria di fila per il West Ham, che vince 1-0 sul campo dello Sheffield.La classifica aggiornata:Tottenham ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) Nel match valido per la nona giornata della, il, prossimo avversario in Championsdell'Atalanta, affonda ilper 3 reti a 0. Il primo gol arriva dopo 21 di gioco autorete di Evans. Un errore clamoroso che permette agli uomini di Jurgen Klopp di gestire al meglio la gara conquistando tre preziosi punti. Serata importante anche per l'Everton ritrova il successo battendo il Fulham: sempre più in crisi. Solo un pari a reti bianche per Leeds e Arsenal, che muovono anche se di poco lacon i Gunners che superano il Manchester City e agganciano lo United a 13 punti. Seconda vittoria di fila per il West Ham, che vince 1-0 sul campo dello Sheffield.La:Tottenham ...

anselmoheh : Como eu amo a Premier League ahahaha - Mediagol : #PremierLeague, Liverpool inarrestabile: 3-0 contro il Leicester e aggancio in vetta. Risultati e classifica aggior… - FranciscoOlivaE : Si Messi va al Manchester City y Ronaldo, al Manchester United? Imaginan esa Premier League...? - sportli26181512 : Liverpool-Leicester 3-0: Nel match valido per la nona giornata della Premier League, netta vittoria interna per il… - GianluBagnu : Sai chi c’è in testa alla Premier League? -