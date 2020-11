Premier League, i risultati della nona giornata: Mourinho batte Guardiola e il Tottenham vola in testa. Ok Chelsea e United (Di domenica 22 novembre 2020) Premier League, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/PremierLeaguePremier League, i risultati della nona giornata La giornata di Premier League si è aperta con la vittoria del Chelsea in casa del Newcastle. Nella seconda partita colpo del Brighton che vince in casa dell’Aston Villa. Il ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020), calendario,e classifica. Il raccontostagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario,e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, iLadisi è aperta con la vittoria delin casa del Newcastle. Nella seconda partita colpo del Brighton che vince in casa dell’Aston Villa. Il ...

