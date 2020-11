Premier | il Liverpool batte 3-1 il Leicester e aggancia Spurs

(Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il3-0 ilnel big match della nona giornata diLeague eil Tottenham in testa alla classifica, con 20 punti. Juergen Klopp aveva ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER - Il Liverpool batte 3-1 il Leicester e aggancia gli Spurs - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Il Liverpool batte 3-1 il Leicester e aggancia gli Spurs - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER - Il Liverpool batte 3-1 il Leicester e aggancia gli Spurs - apetrazzuolo : PREMIER - Il Liverpool batte 3-1 il Leicester e aggancia gli Spurs - napolimagazine : PREMIER - Il Liverpool batte 3-1 il Leicester e aggancia gli Spurs -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Liverpool

Il Liverpool aggancia il Tottenham in testa alla Premier League. La squadra di Klopp batte 3-0 il Leicester nel big match di giornata. Partita senza storia quella di Anfield: nonostante le assenze – ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...