Ponticelli: serra di marijuana in casa, denunciato (Di domenica 22 novembre 2020) A Ponticelli, in via Angelo Camillo de Meis presso l’abitazione di un uomo, i carabinieri hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di piante di marijuana. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo in via Angelo Camillo de Meis presso l’abitazione di un uomo dove hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di piante di marijuana completa di lampada alogena per accelerarne la crescita. I poliziotti hanno sequestrato 5 vasi con piantine di marijuana, 2 involucri con 10 grammi circa di marijuana e un contenitore contenente diversi semi di cannabis. F.M., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. Leggi su 2anews (Di domenica 22 novembre 2020) A, in via Angelo Camillo de Meis presso l’abitazione di un uomo, i carabinieri hanno scoperto una piccolaper la coltivazione di piante di. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariatohanno effettuato un controllo in via Angelo Camillo de Meis presso l’abitazione di un uomo dove hanno scoperto una piccolaper la coltivazione di piante dicompleta di lampada alogena per accelerarne la crescita. I poliziotti hanno sequestrato 5 vasi con piantine di, 2 involucri con 10 grammi circa die un contenitore contenente diversi semi di cannabis. F.M., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è statoper detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente.

ilGazzettinoves : Napoli, #Ponticelli: serra di marijuana in casa, denunciato - fattidinapoli : Napoli: Ponticelli, serra di marijuana in casa, denunciato - - vesuvianonews : Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo in via Angelo Camillo de Meis… - puntomagazine : Ponticelli: serra di marijuana in casa, denunciato - @poliziadistato #news #marijuana #cronaca #napoli #ponticelli -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli serra Ponticelli: serra di marijuana in casa: beccato ROMA on line Ponticelli: serra di marijuana in casa, denunciato

A Ponticelli, in via Angelo Camillo de Meis presso l’abitazione di un uomo, i carabinieri hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di piante di marijuana.

Serra di marijuana in casa, denunciato 49enne

I poliziotti hanno sequestrato 5 vasi con piantine di marijuana, 2 involucri con 10 grammi circa di marijuana e un contenitore contenente diversi semi di cannabis. F.M., 49enne napoletano con preceden ...

A Ponticelli, in via Angelo Camillo de Meis presso l’abitazione di un uomo, i carabinieri hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di piante di marijuana.I poliziotti hanno sequestrato 5 vasi con piantine di marijuana, 2 involucri con 10 grammi circa di marijuana e un contenitore contenente diversi semi di cannabis. F.M., 49enne napoletano con preceden ...