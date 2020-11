PlayStation 5 donate agli influencer? Qualcuno l' ha perfino rivenduta immediatamente a 1200 sterline

Leggi su eurogamer

(Di domenica 22 novembre 2020) Il lancio di5 è stato un evento importantissimo per Sony, ma per tutti noi videogiocatori può essere riassunto in poche parole: rabbia e frustrazione. Oltre alle scorte limitate per rallentamenti nella catena produttiva causa COVID, chi non è riuscito a prenotarne una nei 20 minuti post-annuncio di apertura preorder, ha dovuto litigare con i siti di eCommerce che, puntualmente, crollavano sotto il peso degli accessi ogni volta che annunciavano la disponibilità di qualche unità. Un problema incredibilmente sentito specialmente da noi italiani quando, tre giorni fa, abbiamo passato mattina e pomeriggio ad aggiornare le pagine di Mediaworld, Unieuro, Amazon e siti vari, per cercare di acquistare una delle PS5 che non potevano più vendere nei negozi fisici. Un travo che ha lasciato molti utenti delusi e amareggiati.