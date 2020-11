Pirlo: «Miglior gara di Demiral. De Ligt un campione» – VIDEO (Di domenica 22 novembre 2020) Andrea Pirlo ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Juve contro il Cagliari: le sue parole su De Ligt e Demiral Andrea Pirlo ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Juve contro il Cagliari: queste le parole su de Ligt e Demiral. Demiral E DE Ligt – «Sono stati molto bravi. Demiral ha fatto la sua Migliore partita dal punto di vista tecnico. De Ligt stava scalpitando nell’ultimo periodo ed era entusiasmante vederlo. Ha fatto una grande prestazione oggi perché è un campione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Andreaha commentato in conferenza stampa la vittoria della Juve contro il Cagliari: le sue parole su DeAndreaha commentato in conferenza stampa la vittoria della Juve contro il Cagliari: queste le parole su deE DE– «Sono stati molto bravi.ha fatto la suae partita dal punto di vista tecnico. Destava scalpitando nell’ultimo periodo ed era entusiasmante vederlo. Ha fatto una grande prestazione oggi perché è un». Leggi su Calcionews24.com

Domenico1oo777 : RT @PietroSalvatori: Forse la miglior Juve di Pirlo finora, dopo essere tornato a due a centrocampo Recupero di De Ligt fondamentale, Arth… - juve_grecchi : RT @1903filellinas: Miglior partita della Juventus dell’era Pirlo! Giocassimo cosi non dico sempre ma quasi sempre sarebbe una Juventus ver… - rgotogreco : @juventusfces Oggi ha fatto la sua miglior partita da quando e alla Juve, comincia a capire il calcio italiano e qu… - 1903filellinas : Miglior partita della Juventus dell’era Pirlo! Giocassimo cosi non dico sempre ma quasi sempre sarebbe una Juventus… - stfpgg : @Pirlo_official umilmente sottolineo che la miglior partita coincide con Bonucci Chiellini out, con un baricentro a… -