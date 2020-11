Pink Bari-Juventus Women 1-4, le bianconere vincono e convincono (Di domenica 22 novembre 2020) La Juventus Women guidata da Rita Guarino porta a casa un grande risultato sul Pink Bari. Dopo l’edizione di Coppa Italia 19/20 non completata a causa del Covid-19, la compagine guidata dall’ex attaccante italiana è protagonista di un’ottima prestazione nel match conclusosi 1-4 contro la squadra pugliese. Prima vittoria che porta le detentrici del trofeo in testa al gruppo E del girone di Coppa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la Juventus LEGGI ANCHE: Juventus-Cagliari 2-0, Pirlo: "Ecco il ruolo di Dybala" Barbara Bonansea, attaccante della Juventus WomenPink Bari-Juventus Women 1-4, prima vittoria in Coppa Italia Vittoria convincente della ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Laguidata da Rita Guarino porta a casa un grande risultato sul. Dopo l’edizione di Coppa Italia 19/20 non completata a causa del Covid-19, la compagine guidata dall’ex attaccante italiana è protagonista di un’ottima prestazione nel match conclusosi 1-4 contro la squadra pugliese. Prima vittoria che porta le detentrici del trofeo in testa al gruppo E del girone di Coppa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con laLEGGI ANCHE:-Cagliari 2-0, Pirlo: "Ecco il ruolo di Dybala" Barbara Bonansea, attaccante della1-4, prima vittoria in Coppa Italia Vittoria convincente della ...

JuventusTV : Le #JuventusWomen cominciano la #CoppaItaliaFemminile con una vittoria ???? Gli highlights di #PinkBariJuve ??… - junews24com : Juventus Women, Guarino: «Tanti giovani talenti in campo» - - LFootball_ : ? Esordio vincente per la @JuventusFCWomen in #CoppaItaliaFemminile! ?? Le bianconere vincono per 4??-1?? sul campo… - PesceFrancesco1 : RT @JuventusTV: Le #JuventusWomen cominciano la #CoppaItaliaFemminile con una vittoria ???? Gli highlights di #PinkBariJuve ?? https://t.co… - NicolaiMoore7 : RT @JuventusTV: Le #JuventusWomen cominciano la #CoppaItaliaFemminile con una vittoria ???? Gli highlights di #PinkBariJuve ?? https://t.co… -