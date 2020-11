Petagna contro Ibrahimovic è il risultato del cambio di politica aziendale di De Laurentiis (Di lunedì 23 novembre 2020) Per diversi anni la politica aziendale di De Laurentiis ha rappresentato a Napoli un inatteso baluardo di laicità, di quell’approccio pragmatico al lavoro che in città è sostanzialmente sconosciuto. In un luogo in cui il saper lavorare è ancora largamente vincolato ad un’idea tardo borbonica di micro oppressione, così cristallizzata nella mente e nei comportamenti dei singoli che persino i lavoratori finiscono con l’auto censurarsi, con un certo senso di straniamento, allorquando sul posto di lavoro non compaiono piccole e grande vessazioni quotidiane che finanche loro ritengono culturalmente giustificate (quelli che si meravigliano di poter davvero godere dei giorni di ferie o del congedo parentale mentre il mondo viaggia verso i campus delle varie Silicon Valley con la frutta fresca gratuita il mercoledì mattina), il Calcio Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Per diversi anni ladi Deha rappresentato a Napoli un inatteso baluardo di laicità, di quell’approccio pragmatico al lavoro che in città è sostanzialmente sconosciuto. In un luogo in cui il saper lavorare è ancora largamente vincolato ad un’idea tardo borbonica di micro oppressione, così cristallizzata nella mente e nei comportamenti dei singoli che persino i lavoratori finiscono con l’auto censurarsi, con un certo senso di straniamento, allorquando sul posto di lavoro non compaiono piccole e grande vessazioni quotidiane che finanche loro ritengono culturalmente giustificate (quelli che si meravigliano di poter davvero godere dei giorni di ferie o del congedo parentale mentre il mondo viaggia verso i campus delle varie Silicon Valley con la frutta fresca gratuita il mercoledì mattina), il Calcio Napoli ...

NappiGiovanni : RT @napolista: Petagna contro Ibrahimovic è il risultato del cambio di politica aziendale di De Laurentiis C’era una volta una società che… - napolista : Petagna contro Ibrahimovic è il risultato del cambio di politica aziendale di De Laurentiis C’era una volta una so… - Vinceny91 : Il 4231 con Mertens punta centrale non è fattibile. Ci ha sbattuto il muso pure Ancelotti. Ma evidentemente il 4-1… - MarcoMartinoli1 : Posso essere sincero? Con Milik avremmo vinto, oppure con Petagna dal primo minuto. Va bene giocare senza una vera… - Yavonz15 : L'apice è stato inserire Petagna e far giocare Mertens vicino a Petagna (cioè come sempre marcava Petagna) e pensar… -