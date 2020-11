Petagna: “Ci è mancato il tiro o l’ultimo passaggio, siamo una squadra forte e i risultati arriveranno” (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna col Milan: “Abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato il tiro o l’ultimo passaggio in più occasioni.Il mister ha detto che è l’unico responsabile? Non sono d’accordo, siamo noi ad andare in campo ed è a noi che è mancato qualcosa, per migliorare dobbiamo continuare nel nostro lavoro quotidiano e i risultati arriveranno. siamo una squadra forte.” Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Andrea, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna col Milan: “Abbiamo fatto una buona gara, ci èilin più occasioni.Il mister ha detto che è l’unico responsabile? Non sono d’accordo,noi ad andare in campo ed è a noi che èqualcosa, per migliorare dobbiamo continuare nel nostro lavoro quotidiano e iarriveranno.una.” Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

