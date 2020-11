Perugia. Il cardinale Gualtiero Bassetti negativo al covid (Di domenica 22 novembre 2020) Buone notizie. Il cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultato negativo al covid. Nel frattempo la convalescenza di Sua Eccellenza prosegue al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove è ricoverato da giovedì 19 novembre. La positività era stata riscontrata il 28 ottobre. È scesa all’1% la percentuale dei positivi allo screening di massa in corso da venerdì in Alto Adige. Sabato sera era l’1,3%. Alle 10 di domenica si sono già sottoposti al tampone rapido 269.901 cittadini, dei quali 2.626 sono risultati positivi. L’obiettivo indicato dai responsabili del progetto è di arrivare a 350 mila test, il 70% della popolazione altoatesina. Leggi su laprimapagina (Di domenica 22 novembre 2020) Buone notizie. Il, Arcivescovo die presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultatoal. Nel frattempo la convalescenza di Sua Eccellenza prosegue al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove è ricoverato da giovedì 19 novembre. La positività era stata riscontrata il 28 ottobre. È scesa all’1% la percentuale dei positivi allo screening di massa in corso da venerdì in Alto Adige. Sabato sera era l’1,3%. Alle 10 di domenica si sono già sottoposti al tampone rapido 269.901 cittadini, dei quali 2.626 sono risultati positivi. L’obiettivo indicato dai responsabili del progetto è di arrivare a 350 mila test, il 70% della popolazione altoatesina.

