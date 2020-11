Perugia cade a Monza | Padova vince il derby

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA- Fra rinvii, posticipi e anticipi stasera sono andate in scena due partite dell'ultimo turno di andata della Superlega. Il risultato più clamoroso arriva dalla Candy Arena didove la Vero ...

Corriere dello Sport

Primo ko stagionale per i Block Devils al cospetto di una scatenata Vero Volley. La squadra di Cuttini si porta via i tre punti da Verona ...Cade Perugia a Monza, ma dopo tanti giorni di lontananza dal campo a causa dell’epidemia di covid-19 che ha investito tutta la squadra umbra, questo risultato era da mettere in preventivo. L’important ...