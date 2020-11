Persone, pianeta, prosperità. La sfida del G-20 spiegata da Stefanini (Di domenica 22 novembre 2020) Con la presidenza del G20 l’Italia può fare politica estera. Approfittiamone. Ne siamo stati carenti in questi ultimi anni. Gli spazi per una media potenza europea, quale il nostro Paese, si vanno rapidamente restringendo. Il tempismo non potrebbe essere più felice per più fattori, dal ruolo internazionale degli Stati Uniti alla parallela copresidenza italiana, insieme ai britannici post Brexit, della conferenza Onu sui cambiamenti climatici (Cop26). Il Covid può mettere i bastoni fra le ruote come ha fatto all’Arabia Saudita facendo saltare quest’anno il vertice di Riad. Al tempo stesso, la pandemia acutizza la necessità di una risposta internazionale coordinata finora mancata. Il G20 è il posto adatto per parlarne. L’Italia ha le capacità diplomatiche e lo spessore tecnico per affrontare la sfida. Deve farne una priorità politica nazionale bipartisan (o ... Leggi su formiche (Di domenica 22 novembre 2020) Con la presidenza del G20 l’Italia può fare politica estera. Approfittiamone. Ne siamo stati carenti in questi ultimi anni. Gli spazi per una media potenza europea, quale il nostro Paese, si vanno rapidamente restringendo. Il tempismo non potrebbe essere più felice per più fattori, dal ruolo internazionale degli Stati Uniti alla parallela copresidenza italiana, insieme ai britannici post Brexit, della conferenza Onu sui cambiamenti climatici (Cop26). Il Covid può mettere i bastoni fra le ruote come ha fatto all’Arabia Saudita facendo saltare quest’anno il vertice di Riad. Al tempo stesso, la pandemia acutizza la necessità di una risposta internazionale coordinata finora mancata. Il G20 è il posto adatto per parlarne. L’Italia ha le capacità diplomatiche e lo spessore tecnico per affrontare la. Deve farne una priorità politica nazionale bipartisan (o ...

