Per Azzolina “se a dicembre riaprono negozi riapriamo anche la scuola”, ma Speranza la blocca: “non prima dell’11 gennaio” (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

CarloCalenda : Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sa… - PornoNoblogs : La proposta di riaprire negozi e spostamenti per Natale è talmente senza senso che pure l'Azzolina se ne è accorta.… - GiancarloDeRisi : La Azzolina ci ha provato. Ha chiesto di riaprire le scuole, quasi fosse un fatto personale. Secco il no degli altr… - Luca65778161 : Ma la Azzolina dove l’hanno trovata? Ministro per CV, esperienza, capacità, ...? - streetloveitaly : RT @CarloCalenda: Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sassoli… -