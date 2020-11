Pennsylvania, Trump perde ricorso: Biden ha vantaggio di 80 mila voti (Di domenica 22 novembre 2020) Un giudice federale della Pennsylvania ha respinto il ricorso di Trump. Nello Stato di Biden, il candidato democratico ha 80 mila voti di vantaggio. STATI UNITI – Donald Trump perde il ricorso in Pennsylvania, dove aveva chiesto di sospendere la certificazione di milioni di voti nello Stato. Le parole del giudice federale Secondo il giudice Matthew Brann la causa, basata su accuse di irregolarità, è “infondata” in quanto “al tribunale sono stati presentati argomenti legali privi di merito e accuse speculative“. “Negli Stati Uniti d’America, questo non può giustificare la privazione del diritto di voto di un singolo elettore, per non parlare di tutti gli elettori del suo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) Un giudice federale dellaha respinto ildi. Nello Stato di, il candidato democratico ha 80di. STATI UNITI – Donaldilin, dove aveva chiesto di sospendere la certificazione di milioni dinello Stato. Le parole del giudice federale Secondo il giudice Matthew Brann la causa, basata su accuse di irregolarità, è “infondata” in quanto “al tribunale sono stati presentati argomenti legali privi di merito e accuse speculative“. “Negli Stati Uniti d’America, questo non può giustificare la privazione del diritto di voto di un singolo elettore, per non parlare di tutti gli elettori del suo ...

