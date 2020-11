Pennsylvania, no a causa Trump su voto (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Un giudice federale della Pennsylvania rigetta l'azione legale della campagna elettorale di Donald Trump per sospendere la certificazione del voto nello stato. La ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Un giudice federale dellarigetta l'azione legale della campagna elettorale di Donaldper sospendere la certificazione delnello stato. La ...

Agenzia_Ansa : #Usa2020, il giudice in #Pennsylvania rigetta la causa di #Trump - enrico_farda : RT @Miti_Vigliero: Pennsylvania, no a causa Trump su voto Schiaffo al presidente, voleva bloccare certificazione elezioni- Ultima Ora - AN… - akenatoth : La causa presentata in Pennsylvania dai legali di Trump è stata giudicata talmente ridicola da essere giudicata “no… - DossiCarla : RT @Miti_Vigliero: Pennsylvania, no a causa Trump su voto Schiaffo al presidente, voleva bloccare certificazione elezioni- Ultima Ora - AN… - GiordanoBattini : RT @Miti_Vigliero: Pennsylvania, no a causa Trump su voto Schiaffo al presidente, voleva bloccare certificazione elezioni- Ultima Ora - AN… -