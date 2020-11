Pennsylvania, no a causa Trump su voto (Di domenica 22 novembre 2020) NEW YORK, 21 NOV - Un giudice federale della Pennsylvania rigetta l'azione legale della campagna elettorale di Donald Trump per sospendere la certificazione del voto nello stato. La bocciatura apre la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020) NEW YORK, 21 NOV - Un giudice federale dellarigetta l'azione legale della campagna elettorale di Donaldper sospendere la certificazione delnello stato. La bocciatura apre la ...

Ultime Notizie dalla rete : Pennsylvania causa Usa 2020, giudice della Pennsylvania boccia la causa di Trump sul voto Corriere della Sera Pennsilvanya,giudice boccia causa Trump

La bocciatura apre la strada alle autorità della Pennsylvania per certificare i risultati elettorali. Per Trump si tratta di una sconfitta, probabilmente quella di più alto profilo da quando Joe Biden ...

Pennsylvania, no a causa Trump su voto

