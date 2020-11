Patrick Zaki, la decisione dell'Egitto: resta in carcere (Di domenica 22 novembre 2020) IL CAIRO (Egitto) - L a custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki è stata rinnovata di altri 45 giorni. Lo studente egiziano iscritto all' Università di Bologna è sotto accusa per ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) IL CAIRO () - L a custodia cautelare inal Cairo diè stata rinnovata di altri 45 giorni. Lo studente egiziano iscritto all' Università di Bologna è sotto accusa per ...

