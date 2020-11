Parma | Liverani | “Oggi abbiamo guardato giocare la Roma | ci serve tempo”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 22 novembre 2020) Il tecnico del, Fabionon cerca scuse al termine della gara persa contro la. Dall'Olimpico è uscito unfortemente ridimensionato e il tecnico dei ducali chiede pazienza ai tifosi per quanto visto fino ad ora: "Credo sia mancato lo spirito, siamo stati a guardare gli altri- spiegain conferenza - . Me ne assumo la responsabilità. Speriamo di risolvere in fretta questo brutto momento, meglio ora che più avanti". Secondoperò non tutto è da buttare: "bisogno di tempo, mancano ancora 30 partite. Noiqualità tecniche e morali per uscirne, ce la faremo. Credo nei miei ragazzi, fin quiincontrato squadre importanti, penso al Napoli, ora ...