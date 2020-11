Papa Francesco: "Non siamo fatti per sognare vacanze o weekend. Sogniamo in grande (Di domenica 22 novembre 2020) “Non rinunciamo ai grandi sogni. Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia”, lo ha detto il Papa rivolgendosi ai giovani nella Messa in basilica alla fine della quale avverrà il passaggio della croce della Gmg tra i giovani di Panama e quelli del Portogallo.“Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli ci ha reso capaci di sognare per abbracciare la bellezza della vita. E le opere di misericordia sono le opere più belle della vita”, quelle sulle quali “alla fine saremo giudicati”, ha sottolineato il Papa richiamando il Vangelo di oggi. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) “Non rinunciamo ai grandi sogni. Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia”, lo ha detto ilrivolgendosi ai giovani nella Messa in basilica alla fine della quale avverrà il passaggio della croce della Gmg tra i giovani di Panama e quelli del Portogallo.“Nonperleo il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli ci ha reso capaci diper abbracciare la bellezza della vita. E le opere di misericordia sono le opere più belle della vita”, quelle sulle quali “alla fine saremo giudicati”, ha sottolineato ilrichiamando il Vangelo di oggi. Il ...

Da domenica 29 novembre cambia le Messa. Un “passaggio” che si completerà il 4 aprile 2021, quando diventerà obbligatorio il nuovo Messale.

Papa Francesco: "Non siamo fatti per sognare vacanze o weekend. Sogniamo in grande

Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia”, lo ha ...

Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia", lo ha ...