Paolo Brosio tradito da Maria Laura? Il retroscena di Soleil su Corona

Paolo Brosio a Live Non è la d'Urso ha avuto modo di ascoltare la testimonianza di Soleil Sorge e del presunto amante della sua compagna. Paolo Brosio è tornato negli studi di Live Non è la d'Urso per parlare della sua relazione con Maria Laura, di soli 22 anni.

