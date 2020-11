Pallanuoto femminile, Arianna Garibotti è finalmente negativa al Coronavirus (Di domenica 22 novembre 2020) A poche ore dal secondo match della Serie A1 femminile di Pallanuoto, che vedrà oggi impegnato il Catania a Firenze, è risultata finalmente negativa al Coronavirus l’azzurra Arianna Garibotti, dell’Ekipe Orizzonte, contagiata ad una settimana dall’esordio in campionato in casa contro il Vela Nuoto Ancona. Lo ha comunicato la stessa società catanese sulla propria pagina Facebook. Per il match odierno le etnee recupereranno Valeria Palmieri, che ha superato l’infortunio all’occhio che le aveva fatto saltare il primo match del Girone B, mentre Arianna Garibotti, tornata negativa al Covid-19, non sarà della partita, in quanto impegnata nella preparazione per tornare in piena forma. Nel comunicato della società etnea c’è ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) A poche ore dal secondo match della Serie A1di, che vedrà oggi impegnato il Catania a Firenze, è risultataall’azzurra, dell’Ekipe Orizzonte, contagiata ad una settimana dall’esordio in campionato in casa contro il Vela Nuoto Ancona. Lo ha comunicato la stessa società catanese sulla propria pagina Facebook. Per il match odierno le etnee recupereranno Valeria Palmieri, che ha superato l’infortunio all’occhio che le aveva fatto saltare il primo match del Girone B, mentre, tornataal Covid-19, non sarà della partita, in quanto impegnata nella preparazione per tornare in piena forma. Nel comunicato della società etnea c’è ...

LaSicilia24ore : COMUNICATO STAMPA – PALLANUOTO/SERIE A1 FEMMINILE: Domani alle 18:30 c’è RN Florentia-Ekipe Orizzonte - dariodigennaro : ????? #Pallanuoto Anche la 2^ giornata funestata da rinvii per #Covid19 Nella #SerieA1 maschile rinviate RN… - olivettodavide : @discoradioIT @repubblica Non è proprio vero perchè fino allo scorso anno c'era in A1 femminile la Kally NC Milano… - sportlaziale : Colpo in grande stile del Latina Nuoto: Roberto Fiori, ex commissario tecnico della Nazionale Setterosa di pallanuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile Pallanuoto femminile, Serie A1 2020-2021: Vela Ancona-SIS Roma 9-16. Le capitoline restano a punteggio pieno OA Sport Pallanuoto, Serie A1 2020/2021: Ortigia vince a Palermo, bene la SIS Roma

Pallanuoto, Serie A1 2020/2021: i risultati della seconda giornata maschile e femminile. Ortigia vince a Palermo, bene la SIS Roma ...

Pallanuoto A1 femminile, Ancona lotta ma cede alla Sis Roma

Buona prova, nel complesso, quella offerta dalle anconetane nel loro ritorno alla piscina del Passetto di Ancona dopo un anno: una Sis Roma farcita di giocatrici della nazionale, pur con alcune illust ...

Pallanuoto, Serie A1 2020/2021: i risultati della seconda giornata maschile e femminile. Ortigia vince a Palermo, bene la SIS Roma ...Buona prova, nel complesso, quella offerta dalle anconetane nel loro ritorno alla piscina del Passetto di Ancona dopo un anno: una Sis Roma farcita di giocatrici della nazionale, pur con alcune illust ...