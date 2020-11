Palermo, le verità di Almici: “Luperini e Silipo decisivi dopo il Covid, ecco perché ho scelto i rosa” (Di domenica 22 novembre 2020) A tutto Alberto Almici.E' considerato uno dei giocatori che maggiormente hanno sorpreso in questo altalenante, ma sorprendente avvio di stagione del Palermo. Stiamo parlando del difensore Alberto Almici a cui, l’incubo Covid ha regalato due posti da titolari che hanno permesso all'ex Pordenone di mostrarsi e di mostrare tutte le sue qualità. Intervenuto durante "TGMed sport" -, il giocatore, si è espresso tracciando un bilancio dei suoi primi mesi in rosanero."Ci sono ancora tante cose da scoprire in questo Palermo. Io quando sono arrivato ho fatto solo una settimana con la squadra al completo e poi è successo ciò che tutti sappiamo. La dimostrazione dell'organico importante che abbiamo e la mentalità giusta che si sta creando è che l'ultima partita l'hanno decisa due giocatori che hanno passato ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) A tutto Alberto.E' considerato uno dei giocatori che maggiormente hanno sorpreso in questo altalenante, ma sorprendente avvio di stagione del. Stiamo parlando del difensore Albertoa cui, l’incuboha regalato due posti da titolari che hanno permesso all'ex Pordenone di mostrarsi e di mostrare tutte le sue qualità. Intervenuto durante "TGMed sport" -, il giocatore, si è espresso tracciando un bilancio dei suoi primi mesi in rosanero."Ci sono ancora tante cose da scoprire in questo. Io quando sono arrivato ho fatto solo una settimana con la squadra al completo e poi è successo ciò che tutti sappiamo. La dimostrazione dell'organico importante che abbiamo e la mentalità giusta che si sta creando è che l'ultima partita l'hanno decisa due giocatori che hanno passato ...

