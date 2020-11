Palermo | Almici | “Amo attaccare | svelo gara della svolta Tutto sul derby | la strada è ancora lunga”

(Di domenica 22 novembre 2020) AAlberto.E' considerato uno dei giocatori che maggiormente hanno sorpreso in questo altalenante, ma sorprendente avvio di stagione del. Stiamo parlando del difensore Albertoa cui, l’incubo Covid ha regalato due posti da titolari che hanno permesso all'ex Pordenone di mostrarsi e di mostrare tutte le sue qualità. Intervenuto durante "TGMed sport" -, il giocatore, si è espresso tracciando un bilancio dei suoi primi mesi in rosanero."Io sono un giocatore a cui piace. Negli anni però ho imparato molto anche a difendere perchè come insegna il calcio vince la squadra che prende meno gol durante una stagione. Nonostante il mio ruolo sia quello del difensore e il mio principale obiettivo sia quello di difendere bene, mi piace, quindi sono ...

PALERMO – Il Palermo per allungare la striscia positiva, il Potenza per cancellare le ultime due sconfitte e rimettersi in carreggiate. Oggi le due squadre si ritrovano di fronte al "Barbera" per il r ...