Pagelle Napoli Milan: Ibrahimovic monumentale, male Di Lorenzo VOTI (Di lunedì 23 novembre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Napoli Milan Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Milan, valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Ibrahimovic FLOP: Di Lorenzo VOTI Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 4,5, Manolas 5,5, Koulibaly 5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5 (89? Elmas sv), Bakayoko 5; Politano 7 (68? Petagna 6), Insigne 5,5, Lozano 5 (55? Zielinski 6,5); Mertens 6,5. All.: Gattuso 5,5. Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma 6,5; Calabria 5,5, Kjaer 6, Romagnoli 5,5, Theo Hernandez 7; Kessie 6,5, Bennacer 6; Saelemaekers 5,5 (73? Castillejo 5,5), Calhanoglu 6,5 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 8ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Di(4-2-3-1): Meret 6; Di4,5, Manolas 5,5, Koulibaly 5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 5 (89? Elmas sv), Bakayoko 5; Politano 7 (68? Petagna 6), Insigne 5,5, Lozano 5 (55? Zielinski 6,5); Mertens 6,5. All.: Gattuso 5,5.(4-2-3-1): G.Donnarumma 6,5; Calabria 5,5, Kjaer 6, Romagnoli 5,5, Theo Hernandez 7; Kessie 6,5, Bennacer 6; Saelemaekers 5,5 (73? Castillejo 5,5), Calhanoglu 6,5 ...

sportli26181512 : Napoli, le pagelle di CM: Politano e Mertens non bastano, Koulibaly dominato da Ibra. Di Lorenzo flop: Napoli-Milan… - MundoNapoli : Napoli-Milan 1-3, le pagelle: Di Lorenzo inguardabile, si salva solo Politano… - _SiGonfiaLaRete : Il #Milan non perde la testa, il #Napoli si smarrisce: totem #Ibra, ingenuo Bakayoko #LEPAGELLE - NunzioMarrazzo : Napoli-Milan 1-3. Difesa da horror, attacco impreciso: le pagelle degli azzurri ???? #Calcio, #Milan, #Napoli,… - tuttonapoli : Napoli-Milan 1-3, le pagelle: Kou battuto da Ibra, Meret-Manolas senza piedi per uscire dal basso -