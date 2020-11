Pagelle Fiorentina Benevento | Insigne entra e cambia il match | male Biraghi

(Di domenica 22 novembre 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti delvalido per la 8ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:VOTI: Dragowski 6.5; Milenkovic 5.5, Pezzella (K) 6, Igor 6 (56? Lirola 5.5),5; Amrabat 6 (72? Valero 6), Duncan 5.5 (56? Pulgar 5); Kouamé 5.5 (56? Cutrone 5.5), Castrovilli 6, Ribery 5.5 (44? Saponara 6); Vlahovic 5.5. All.: Prandelli 5: Montipò 6.5; Letizia 6 (66? Maggio 6), Glik 6, Caldirola 6.5, Barba 6; Ionita 6, Schiattarella (K) 6, Hetemaj 6; Improta 6.5 ...

sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: notte fonda per Vlahovic e Biraghi, Prandelli stecca la prima uscita: Fiorentina-Bene… - gmugna : Se tu guardi queste pagelle pare che non si sia stati malaccio..... Mahhhhh..... Robadapazzi #fiorentina - CalcioWeb : #FiorentinaBenevento 0-1, le pagelle di CalcioWeb: mette... l'Improta e condanna Prandelli all'esordio [FOTO] -… - zazoomblog : PAGELLE FIORENTINA BENEVENTO Top e Flop della partita - #PAGELLE #FIORENTINA #BENEVENTO #della - vinceDuVe : -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fiorentina

Calcio News 24

Riesce a mettere pezze dove necessario e aiuta la Fiorentina a non finire in tragedia il pomeriggio. Biraghi 4: Partita disastrosa del terzino, che non riesce mai ad essere pericoloso, sbaglia tutti i ...Le pagelle di Fiorentina-Benevento 0-1, lunch match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. La partita del Franchi si apre subito con una nota stonata per i viola costretti a rinunciare nel riscald ...