Otto anni, febbre: 46 telefonate per riuscire a fare il tampone (Di domenica 22 novembre 2020) La denuncia arriva dalla madre del bambino: “Mio figlio soffre ha spesso la febbre, così è un incubo”. Una storia di inefficienza e di diritti negati, purtroppo una tra le tante in questo periodo. E’ l’odissea di un genitore costretto a snervanti e lunghissime attese per poter far fare il tampone al figlio e poi L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 22 novembre 2020) La denuncia arriva dalla madre del bambino: “Mio figlio soffre ha spesso la, così è un incubo”. Una storia di inefficienza e di diritti negati, purtroppo una tra le tante in questo periodo. E’ l’odissea di un genitore costretto a snervanti e lunghissime attese per poter farilal figlio e poi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

mercatoymercado : @circondatodiblu Cosa abbiamo fatto di male, noi poveri tifosi blucerchiati, per vedere ancora in campo quell'esser… - vivereurbino : Covid, altri otto decessi nelle Marche, il più giovane aveva 39 anni - p_ylv : RT @posvibessss: se confondi gli/le e gli/li e hai superato gli otto anni non parlarmi nemmeno - CryBabyBlair : @rifrazioneluce Si lo so, il tweet era riferito a quando ero piccola e non sapevo leggere i nomi inglesi, dato che… - ABosurgi : RT @GiovanniBussett: Pordenone:Otto anni e ha la febbre, la mamma:46 telefonate per fissare il tampone; -

Ultime Notizie dalla rete : Otto anni Otto anni e ha la febbre, la mamma: «46 telefonate per fissare il tampone» Il Gazzettino Dovizioso: "Mi sento leggero, ma anche incazzato"

Con il sesto posto di Portimao, il forlivese si è piazzato quarto nel Mondiale, ma oggi l'emozione era soprattutto per la sua ultima gara in Ducati dopo un'avventura di ben quattro anni. Averla conclu ...

Bollettino Covid oggi: dati Coronavirus 21 novembre. Crescono i contagi in Emilia Romagna

Crescono i nuovi malati (2.723) e calano i tamponi: l'incidenza sale al 13,8%. Ancora altissimo il numero delle vittime: anche oggi 47, 25 solo nella provincia di Bologna. Ricoveri: calano quelli in t ...

Con il sesto posto di Portimao, il forlivese si è piazzato quarto nel Mondiale, ma oggi l'emozione era soprattutto per la sua ultima gara in Ducati dopo un'avventura di ben quattro anni. Averla conclu ...Crescono i nuovi malati (2.723) e calano i tamponi: l'incidenza sale al 13,8%. Ancora altissimo il numero delle vittime: anche oggi 47, 25 solo nella provincia di Bologna. Ricoveri: calano quelli in t ...