Ossessione Trump: chiede il riconteggio del riconteggio in Georgia (Di domenica 22 novembre 2020) La campagna del presidente Donald Trump ha chiesto un nuovo riconteggio dei voti in Georgia dopo che un primo controllo aveva confermato la vittoria del democratico Joe Biden. Ormai siamo all'... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) La campagna del presidente Donaldha chiesto un nuovodei voti indopo che un primo controllo aveva confermato la vittoria del democratico Joe Biden. Ormai siamo all'...

LaPrimaManina : Ossessione #Trump: chiede il riconteggio del riconteggio in Georgia - globalistIT : - Sir_Bianchi : 'Paura', 'follia', 'ossessione'.... Ma quale Trump, il vero pericolo per la democrazia americana sono il politicall… - boletusatanas : @LucaNotar10 @LampisGiovanni @RadioRadioWeb @OfficialTozzi è un geologo. della sua ossessione per trump non ce ne può fregare di meno. - folucar : RT @porchettavegana: I complotti covid e Trump non hanno offuscato la loro ossessione principale. -

Ultime Notizie dalla rete : Ossessione Trump Trump non ammette la sconfitta, come tutti: il successo è l’ossessione di questi tempi Il Riformista Ossessione Trump: chiede il riconteggio del riconteggio in Georgia

La campagna del presidente Donald Trump ha chiesto un nuovo riconteggio dei voti in Georgia dopo che un primo controllo aveva confermato la vittoria del democratico Joe Biden. Ormai siamo all'anticame ...

Come la democrazia può cacciare i tiranni

È successo negli Stati Uniti con Donald Trump. Sono stati la pandemia e l’alleanza fra movimenti antifascisti e antirazzisti a permettere la sua sconfitta. Leggi ...

La campagna del presidente Donald Trump ha chiesto un nuovo riconteggio dei voti in Georgia dopo che un primo controllo aveva confermato la vittoria del democratico Joe Biden. Ormai siamo all'anticame ...È successo negli Stati Uniti con Donald Trump. Sono stati la pandemia e l’alleanza fra movimenti antifascisti e antirazzisti a permettere la sua sconfitta. Leggi ...