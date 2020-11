Orlando City, favola Schlegel: fa il difensore ma para rigore decisivo contro New York City (Di domenica 22 novembre 2020) Incredibile quanto accade in MLS tra Orlando City e New York City, semifinale di Eastern Conference. Dopo la conclusione dei tempi regolamentari sull'1-1, le due formazioni si sono portate fino ai calci di rigore dove un inatteso protagonista di è preso la scena. Parliamo di Rodrigo Schlegel che di mestiere fa il difensore ma che per l'occasione si è trovato... a fare il portiere.favola Schlegel: para rigore decisivo per la vittoriacaption id="attachment 1054421" align="alignnone" width="539" Orlando City (twitter Orlando City)/captionEquilibrio totale ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Incredibile quanto accade in MLS trae New, semifinale di Eastern Conference. Dopo la conclusione dei tempi regolamentari sull'1-1, le due formazioni si sono portate fino ai calci didove un inatteso protagonista di è preso la scena. Parliamo di Rodrigoche di mestiere fa ilma che per l'occasione si è trovato... a fare il portiere.per la vittoriacaption id="attachment 1054421" align="alignnone" width="539"(twitter)/captionEquilibrio totale ...

