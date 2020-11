Orietta Berti, i problemi di salute del marito Osvaldo: “Ha fatto 9 operazioni” (Di domenica 22 novembre 2020) Orietta Berti e suo marito Osvaldo Paterlini sono tra le coppie più belle e durature mai viste in televisione. Il loro matrimonio è tanto solido quanto pieno di divertenti sorprese. Purtroppo però, recentemente, la coppia ha dovuto rinunciare ad una parte integrante della loro relazione. Una longeva storia d’amore La cantante è stata ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In quell’occasione si è molto aperta riguardo il suo rapporto con Osvaldo, ripercorrendo la loro storia sino ad oggi. Che il loro amore fosse indistruttibile si era capito già dal fatto che lei avesse rifiutato ben tre uomini per lui, e nell’intervista dalla Bortone ha ribadito la sua grande importanza. “Lui è la mia colonna”, ha rivelato Orietta Berti durante ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 22 novembre 2020)e suoPaterlini sono tra le coppie più belle e durature mai viste in televisione. Il loro matrimonio è tanto solido quanto pieno di divertenti sorprese. Purtroppo però, recentemente, la coppia ha dovuto rinunciare ad una parte integrante della loro relazione. Una longeva storia d’amore La cantante è stata ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In quell’occasione si è molto aperta riguardo il suo rapporto con, ripercorrendo la loro storia sino ad oggi. Che il loro amore fosse indistruttibile si era capito già dalche lei avesse rifiutato ben tre uomini per lui, e nell’intervista dalla Bortone ha ribadito la sua grande importanza. “Lui è la mia colonna”, ha rivelatodurante ...

