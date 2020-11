Olimpia Milano-Venezia oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2020-2021 (Di domenica 22 novembre 2020) oggi, domenica 22 novembre, al Forum andrà in scena il match tra l’AX Armani Exchange Milano e l’Umana Reyer Venezia, valido per la nona giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. È una delle sfide più attese del weekend, anche se l’emergenza Covid-19 obbliga gli ospiti a presentarsi a Milano con una formazione fortemente rimaneggiata. Il match, inizialmente previsto alle 20.45 con diretta su RaiSport è stato anticipato alle ore 16. Milano arriva all’appuntamento ancora imbattuta in campionato e forte della vittoria di venerdì sera contro il Kaunas in Eurolega, successo ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020), domenica 22 novembre, al Forum andrà in scena il match tra l’AX Armani Exchangee l’Umana Reyer, valido per la nona giornata delladi. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. È una delle sfide più attese del weekend, anche se l’emergenza Covid-19 obbliga gli ospiti a presentarsi acon una formazione fortemente rimaneggiata. Il match, inizialmente previsto alle 20.45 con diretta su RaiSport è stato anticipato alle ore 16.arriva all’appuntamento ancora imbattuta in campionato e forte della vittoria di venerdì sera contro il Kaunas in Eurolega, successo ...

sportface2016 : #Basket #SerieA1 Domani il match tra #Milano e #Venezia, le parole di #Messina alla vigilia - fabiocavagnera : Le ultime news sul numero 70 biancorosso, in recupero dal problema subito due settimane fa contro Brescia… - OlimpiaMiNews : Le ultime news sul numero 70 biancorosso, in recupero dal problema subito due settimane fa contro Brescia… - AlessandroMagg4 : Le ultime news sul numero 70 biancorosso, in recupero dal problema subito due settimane fa contro Brescia… - AllAroundnet : LBA Unipolsai 9^ andata 2020-21: #BigMatch al Forum di Assago tra l’Olimpia Milano e -