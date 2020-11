Olimpia Milano, tutto facile contro Venezia: vittoria per 86-72 (Di domenica 22 novembre 2020) Milano, 22 novembre 2020 - L'Armani Exchange fa suo lo scontro diretto con la Reyer Venezia . I biancorossi ci mettono ancora un tempo a carburare, ma poi viene nettamente fuori la forza dei milanesi ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 22 novembre 2020), 22 novembre 2020 - L'Armani Exchange fa suo lo sdiretto con la Reyer. I biancorossi ci mettono ancora un tempo a carburare, ma poi viene nettamente fuori la forza dei milanesi ...

