Ogier non lascia il rally e continua con Toyota

(Di domenica 22 novembre 2020) Sebastienci ha ripensato. Dopo aver annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione come pilota del mondiale di, il campione francese ha deciso di proseguire per un altro anno. Il 36enne transalpino ha firmato un nuovo contratto con lache lo vedrà alla guida della Yaris ufficiale anche nel 2021. Il suo obiettivo è quello di concludere la carriera al meglio, puntando al settimo titolo iridato. Ricordiamo chefa già parte della schiera dei pluri-campioni del WRC, essendo – con i sei mondiali fin qui conquistati – secondo nell’albo d’oro alle spalle del connazionale Loeb che è davanti a tutti a quota nove. Il driver di Gap ha annunciato in questi giorni di aver rinnovato il contratto con il team Gazoo Racing per il 2021. Ha spiegato che, a causa dell’epidemia di coronavirus, questo ...