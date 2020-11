Oggi sono più di ottocentomila. Corona virus: Italia, 805947 attualmente positivi a test (+14201 in un giorno) con 48923 decessi (562) e 553098 guariti (13574). Totale di 1408868 casi (28337) Dati della protezione civile: effettuati 188747 tamponi (Di domenica 22 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Oggi sono più di ottocentomila. Corona virus: Italia, 805947 attualmente positivi a test (+14201 in un giorno) con 48923 decessi (562) e 553098 guariti (13574). Totale di 1408868 casi (28337) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati ... Leggi su noinotizie (Di domenica 22 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolopiù diin un) con(562) e).di) ...

welikeduel : 'La scienza è pluralista, nessuno scienziato lavora da solo. È condivisa, i risultati sono a disposizione della com… - virginiaraggi : Oggi sono all’ex ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salv… - matteorenzi : Oggi c’è uno scontro a Bruxelles: i paesi amici di Salvini e Meloni sono aguzzini dell’Italia, sono quelli che ci s… - gengio63 : RT @irepoc85: Essendo capolista e padrona del mio destino, mi sono interessata ad altro oggi ... Hanno assegnato un triplete di cartone? Co… - terrry82 : RT @Alessia48262754: Eli Greg ed Enock:'Rosy stai su, non stare sola isolata in piscina' Rosalinda:'Non sono sola c'è Dayane in piscina co… -