Oggi è ballerino professionista nel talent show (Di domenica 22 novembre 2020) Sebastian Melo, ballerino professionista di Amici, è cambiato radicalmente. Sebastian Melo a tre anni dalla partecipazione di Amici: è irriconoscibile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 22 novembre 2020) Sebastian Melo,di Amici, è cambiato radicalmente. Sebastian Melo a tre anni dalla partecipazione di Amici: è irriconoscibile su Notizie.it.

maveManu : DA OGGI MI STAI SUL CAZZO! Ma tanto tanto tanto tanto tanto tanto. Ci segna pure il ballerino del dischetto. BASTAA… - Gigabyte1979 : @ilMenestrelloh Per fortuna ci sono Samuele Bersani e Iosonouncane. E “Dalla” che compie 40 anni, con un brano come… - VcWally : E dopo aver visto Osmany versione ballerino cubano posso dire che per oggi la mia giornata è competa. #superlega - tamagni66 : @youdontneedfood @Ballando_Rai @PaoloConticini @VeeraKinnunen Ma già oggi in una trasmissione un ballerino ha detto… - AlessiofFratini : Influencer Conduttore Autore Attore Cantante Ballerino E da oggi anche regista We stan only one king #gfvip… -