Obiettivi FIFA 21 | Basi Squadra EFL Championship

Come accaduto lo scorso anno vi forniremo durante la stagione tutte le informazioni sugli Obiettivi da completare su FIFA 21 Ultimate Team, con l'indicazione di quelli che sono i requisiti, i premi e le date di scadenza. Stavolta è il turno del primo gruppo di Obiettivi, presente nella sezione traguardi, denominato Basi Squadra, e dedicato alla EFL Championship.

MagnusKofoed : RT @fifautita: New STORYLINES players available in season 2 objectives - fifautita : New STORYLINES players available in season 2 objectives - grandericchiuti : 'sai già quali sono i tuoi obiettivi per i prossimi 10 anni?' - Creare benessere. Minimo vincere una partita a fifa… -

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Fifa 21, EA Sports ha annunciato il ritorno di uno dei più grandi giocatori di sempre, David Beckham, confermando un accordo pluriennale con l’icona d ...

VAR semplificata, in arrivo la svolta: la FIFA studia uno strumento per tutti i livelli del calcio

L'obiettivo della FIFA è ideare sistemi di video assistenza arbitrale più convenienti e consentirne l'uso per tutte le competizioni calcistiche. La Fifa sta studiando lo sviluppo di una Var ...

