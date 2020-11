Nuovo DPCM, spostamenti tra Regioni a rischio in tutta Italia. Le misure allo studio del Governo (Di domenica 22 novembre 2020) La curva dei contagi non è più ripida come prima, ovvero i nuovi casi aumentano con minor velocità. Dunque si cominciano a vedere i primi risultati dell’adozione delle misure restrittive delle ultime settimane. Ma non basta, e così arrivano nuovi provvedimenti di contrasto alla diffusione del Covid-19. Tutto per evitare un lockdown generalizzato a Natale. In queste ore, secondo Francesco Malfetano de Il Messaggero, il Governo sta lavorando ad un piano con misure ad hoc proprio per il periodo festivo. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore già dal 3 dicembre, grazie ad un provvedimento che potrebbe vedere la luce il 27 novembre. Ed interesserebbero tutta l’Italia, senza distizione tra zone rosse, arancioni e gialle. La novità, in particolare, riguarderebbe i residenti nelle zone gialle, visto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) La curva dei contagi non è più ripida come prima, ovvero i nuovi casi aumentano con minor velocità. Dunque si cominciano a vedere i primi risultati dell’adozione dellerestrittive delle ultime settimane. Ma non basta, e così arrivano nuovi provvedimenti di contrasto alla diffusione del Covid-19. Tutto per evitare un lockdown generalizzato a Natale. In queste ore, secondo Francesco Malfetano de Il Messaggero, ilsta lavorando ad un piano conad hoc proprio per il periodo festivo. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore già dal 3 dicembre, grazie ad un provvedimento che potrebbe vedere la luce il 27 novembre. Ed interesserebberol’, senza distizione tra zone rosse, arancioni e gialle. La novità, in particolare, riguarderebbe i residenti nelle zone gialle, visto che ...

