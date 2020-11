Nuovi casi (28.337) e morti (562) in calo, ma al 15% il rapporto tamponi-positivi (Di domenica 22 novembre 2020) il di oggi, domenica 22 novembre 2020 . Sono 28.337 i Nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) il di oggi, domenica 22 novembre 2020 . Sono 28.337 idi Covid individuati in Italia nelle ultime 24ore, oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'...

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati negli ospedali lombardi oggi sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi casi e 562 morti - GazzettadellaSp : Coronavirus, in ASL5 134 nuovi casi e 3 morti - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Toscana, 1.929 nuovi casi: il bollettino -