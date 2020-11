Nuove regole treni agosto 2020: cosa cambia per i viaggiatori (Di domenica 22 novembre 2020) In questi ultimi tempi le regole in tema di distanziamento interpersonale e prevenzione contro eventuali contagi da coronavirus sono cambiate, creando non poca confusione tra i cittadini e tutti coloro che, per una ragione o un’altra, debbono salire su un treno, aereo o autobus. Infatti, c’è una sostanziale disomogeneità nelle prescrizioni applicate nella penisola per combattere la nota pandemia, tanto che ad esempio sugli aerei si può stare vicini senza regole di distanziamento (ma la mascherina va sostituita ogni 4 ore), mentre negli aeroporti occorre mantenere la distanza di un metro. Anche sugli autobus la linea tendenziale è quella della distanza, ma in Lombardia è possibile occupare tutti i posti a sedere. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in particolare, quali sono le Nuove regole ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 22 novembre 2020) In questi ultimi tempi lein tema di distanziamento interpersonale e prevenzione contro eventuali contagi da coronavirus sonote, creando non poca confusione tra i cittadini e tutti coloro che, per una ragione o un’altra, debbono salire su un treno, aereo o autobus. Infatti, c’è una sostanziale disomogeneità nelle prescrizioni applicate nella penisola per combattere la nota pandemia, tanto che ad esempio sugli aerei si può stare vicini senzadi distanziamento (ma la mascherina va sostituita ogni 4 ore), mentre negli aeroporti occorre mantenere la distanza di un metro. Anche sugli autobus la linea tendenziale è quella della distanza, ma in Lombardia è possibile occupare tutti i posti a sedere. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in particolare, quali sono le...

brandobenifei : Siamo alle “comiche finali” di #Orban e #Kaczynski. Il veto sul #BilancioUE per via delle nuove regole sullo Stato… - annettenaps : #amici20 Comunque questa edizione non mi piace per niente. Dai concorrenti, all’impostazione della puntata, le nuove regole, NIENTE. - SefanoMalaguti : RT @G23Mld: @Filler64766504 @DottAngeloC @docdrugztore di materiale ulteriore non avviene senza che si apportino numerose modifiche all'esp… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Le zone rosse diventano arancioni (o gialle)? Le nuove regole, dalle uscite ai locali Il Messaggero I SINDACI PORDENONE Cavasso Nuovo e Castelnovo del Friuli dichiarati zone rosse

I SINDACIPORDENONE Cavasso Nuovo e Castelnovo del Friuli dichiarati zone rosse con le conseguenze del caso per i propri cittadini? I sindaci cadono dalle nuvole e sono persuasi si tratti di un ...

3 consigli per creare un tuo stile personale (mondo video e altro)

Non voglio sembrare troppo supponente con il tema di quest'articolo ma voglio condividere quelle che per me sono 3 linee guida quando penso all'idea di «stile personale». Avere un proprio stile ben de ...

I SINDACIPORDENONE Cavasso Nuovo e Castelnovo del Friuli dichiarati zone rosse con le conseguenze del caso per i propri cittadini? I sindaci cadono dalle nuvole e sono persuasi si tratti di un ...Non voglio sembrare troppo supponente con il tema di quest'articolo ma voglio condividere quelle che per me sono 3 linee guida quando penso all'idea di «stile personale». Avere un proprio stile ben de ...