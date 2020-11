(Di domenica 22 novembre 2020) Niente podio per l'azzurra Benedettanelle Finali ISL di oggi a, gare svoltesi nella vasca corta della Duna Arena. La 15enne tarantina, che ieri aveva eguagliato il primato europeo dei ...

LiaCapizzi : Benedetta Pilato a 15 anni continua a stupire il mondo del nuoto. A Budapest vince i 50 rana davanti alla primatis… - OA_Sport : Nuoto, ISL 2020: Cali Condors campioni, Dressel e Peaty a passo da record, Benedetta Pilato quarta nelle Skin Race - sportli26181512 : Nuoto, Finali ISL a Budapest: Pilato 5^ nei 100 rana: La 15enne aveva vinto sabato nei 50 rana. Ancora protagonista… - LaGazzettaWeb : Nuoto, Pilato arriva quinta a Budapest: lo spettacolo è Dressel - AnsaPuglia : Nuoto: Pilato 5/a a Budapest, lo spettacolo è Dressel. Americano fa record 100 misti in corta.100 rana donne vince… -

Niente podio per l’azzurra Benedetta Pilato nelle Finali ISL di oggi a Budapest, gare svoltesi nella vasca corta della Duna Arena. La 15enne tarantina, che ieri aveva eguagliato il primato europeo dei ...Al secondo posto la giamaicana Alia Atkinson in 1'03"56. La Pilato ha nuotato invece in1'04"27. Nuoto a parte, in questo periodo (sei settimane) passato nella 'bolla' dei nuotatori a Budapest, la ...