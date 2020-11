Nonna sente uno strano odore nella camera del nipote. La scoperta (Di domenica 22 novembre 2020) Una Nonna della provincia di Firenze è stata allarmate da uno strado odore proveniente dalla camera del nipote. Ha fatto una scoperta sconcertante Un’anziana signora della provincia di Firenze è stata allarmata da un odore forte e persistente che avvertiva nella propria abitazione. La donna aveva come ospite a casa il nipote; si è resa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Unadella provincia di Firenze è stata allarmate da uno stradoproveniente dalladel. Ha fatto unasconcertante Un’anziana signora della provincia di Firenze è stata allarmata da unforte e persistente che avvertivapropria abitazione. La donna aveva come ospite a casa il; si è resa L'articolo proviene da YesLife.it.

MicaelaTacconi : @ZioKlint E che deve fa' ?? ormai 'sta sereno', c'ha la medaglietta franzosa, vive a Paris e ripete a macchinetta le… - samelipsredhs : per chi mi ha scritto state tranquilli vi amo, mia nonna non si sente tanto bene e sono solo preoccupata?? - bianca_love_06 : sto aspettando di fare una verifica, le cuffiette bluetooth fanno schifo e le ho scollegate ma dal pc non si sente… - JugeMadame : La nonna non si sente rappresentata. Sto adorando troppo. ?? #GFVIP - GliocchidiBusch : Oggi sono due mesi da quando nonna non c’è più.. la sua mancanza si sente come il primo giorno, non oso immaginare… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonna sente Nonna sente uno strano odore nella camera del nipote. La scoperta Yeslife Maria, la nonna ligure di 95 anni che ha sconfitto il Covid. Toti: “Notizia che dà speranza”

Liguria. Nonna Maria, genovese di 95 anni, ce l’ha fatta. È guarita dal Covid, dopo un mese di malattia. “Una bella notizia che ci dà speranza e voglia di lottare ancora di più – ha scritto il preside ...

Nonna sente una forte puzza nell’armadio del nipote: lo apre e trova decine di…

Una nonna, solita ospitare il nipote a casa, sente una forte puzza dall’armadio del giovane; decisa a verificare l’origine del fastidio, sempre più insopportabile, fa una scoperta assurda. Pensando fo ...

Liguria. Nonna Maria, genovese di 95 anni, ce l’ha fatta. È guarita dal Covid, dopo un mese di malattia. “Una bella notizia che ci dà speranza e voglia di lottare ancora di più – ha scritto il preside ...Una nonna, solita ospitare il nipote a casa, sente una forte puzza dall’armadio del giovane; decisa a verificare l’origine del fastidio, sempre più insopportabile, fa una scoperta assurda. Pensando fo ...