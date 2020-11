Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 22 novembre Torna questa sera, 22 novembre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Diversi i temi che saranno affrontati nel programma di Massimo Giletti e come sempre numerosi gli ospiti. Si parlerà dell’inchiesta di TPI sui tamponi falsi in Campania e tra gli ospiti in studio ci sarà il direttore Giulio Gambino, che discuterà dell’inchiesta e delle sue ripercussioni sulla sanità campana con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) Non èdel 22Torna questa sera, 222020, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Diversi i temi che saranno affrontati nel programma di Massimo Giletti e come sempre numerosi gli. Si parlerà dell’inchiesta di TPI sui tamponi falsi in Campania e tra gliin studio ci sarà il direttore Giulio Gambino, che discuterà dell’inchiesta e delle sue ripercussioni sulla sanità campana con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il ...

