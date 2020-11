Netflix, aggiornamento catalogo: domenica 22 novembre 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) L’aggiornamento catalogo Netflix di oggi prevede una serie di importanti novità per gli appassionati di film, documentari e serie tv Netflix è una piattaforma sempre in aggiornamento e, come tale, introduce ogni giorno nuovi contenuti per i suoi abbonati. Scopriamo quelli di oggi, domenica 22 novembre. Netflix: le novità Apollo 13 (film): si apre con storica trasmissione tv che annuncia lo sbarco sul suolo lunare di di Neil Armstrong con la missione Apollo 11, la quale vede Jim Lovell, Ken Mattingly e Fred Haise come equipaggio di riserva. La missione fallisce a causa di un grave incidente che mette a rischio della vita i tre astronauti. Il film è rientrato nella lista, stilata dal New York Times, dei 1000 migliori film di sempre. The Disaster Artist ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020) L’di oggi prevede una serie di importanti novità per gli appassionati di film, documentari e serie tvè una piattaforma sempre ine, come tale, introduce ogni giorno nuovi contenuti per i suoi abbonati. Scopriamo quelli di oggi,22: le novità Apollo 13 (film): si apre con storica trasmissione tv che annuncia lo sbarco sul suolo lunare di di Neil Armstrong con la missione Apollo 11, la quale vede Jim Lovell, Ken Mattingly e Fred Haise come equipaggio di riserva. La missione fallisce a causa di un grave incidente che mette a rischio della vita i tre astronauti. Il film è rientrato nella lista, stilata dal New York Times, dei 1000 migliori film di sempre. The Disaster Artist ...

angiuoniluigi : RT @RepSpettacoli: The Crown 4, reali inglesi furiosi per i nuovi episodi: dalla bulimia di Diana al tradimento di Carlo [aggiornamento del… - repubblica : RT @RepSpettacoli: The Crown 4, reali inglesi furiosi per i nuovi episodi: dalla bulimia di Diana al tradimento di Carlo [aggiornamento del… - RepSpettacoli : The Crown 4, reali inglesi furiosi per i nuovi episodi: dalla bulimia di Diana al tradimento di Carlo [aggiornament… - repubblica : RT @RepSpettacoli: The Crown 4, reali inglesi furiosi per i nuovi episodi: dalla bulimia di Diana al tradimento di Carlo [aggiornamento del… - RepSpettacoli : The Crown 4, reali inglesi furiosi per i nuovi episodi: dalla bulimia di Diana al tradimento di Carlo [aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix aggiornamento Netflix, aggiornamento catalogo: domenica 22 novembre 2020 ZON.it Tyler Rake: Chris Hemsworth promette ben due sequel

L'action movie Tyler Rake si è rivelato per Netflix un successo senza precedenti, e questo soprattutto per la presenza nel cast di Chris Hemsworth.

Stanche delle comuni serie TV ? Eccone 3 che vi sapranno sorprendere

La piattaforma di streaming certamente più famosa di tutto il pianeta è Netflix, il sito californiano vanta infatti una platea di utenti a dir poco mostruosa, frutto di una grandissima popolarità conq ...

L'action movie Tyler Rake si è rivelato per Netflix un successo senza precedenti, e questo soprattutto per la presenza nel cast di Chris Hemsworth.La piattaforma di streaming certamente più famosa di tutto il pianeta è Netflix, il sito californiano vanta infatti una platea di utenti a dir poco mostruosa, frutto di una grandissima popolarità conq ...