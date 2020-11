Negazionisti Covid, la sfuriata dell’infermiera diventa virale – VIDEO (Di domenica 22 novembre 2020) In tempo di Covid oltre che dalla pandemia bisogna difendersi anche da tutti coloro che negano l’esistenza o gli effetti del virus. Contro i Negazionisti lo sfogo di un’infermiera. Nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 22 novembre 2020) In tempo dioltre che dalla pandemia bisogna difendersi anche da tutti coloro che negano l’esistenza o gli effetti del virus. Contro ilo sfogo di un’infermiera. Nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini a L’Ospite (Sky Tg24): “Gli scettici del Covid? Non chiamiamoli negazionisti, ricorda i campi… - repubblica : Covid, dalla Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' [di Francesco Zantonelli] [… - repubblica : Covid, dalla Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' - gmdb : Non si tratta di essere negazionisti o complottisti o non credere che ci sia gente che si ammala e muore di Covid,… - emerald_mdream : Se siete dei negazionisti del covid per favore unfollowatemi subito perché non vi reggo. Tutti i negazionisti o anc… -